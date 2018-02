Man die verdacht werd van ramkraak op juwelier vrijgesproken Patrick Lefelon

21 februari 2018

16u33

Bron: eigen berichtgeving 0 De Gentse rechtbank heeft zo pas de man die verdacht werd van de ramkraak op juwelier Foulon in de Langemunt in Gent vrijgesproken voor de feiten. Volgens de rechtbank is er gerede twijfel over zijn betrokkenheid, waardoor er geen andere mogelijkheid is dan hem vrij te spreken. "Dit is een hele opluchting", reageert zijn broer. "Het is enkel jammer dat hij eerst vijf maanden lang in de gevangenis moest zitten."

In de nacht van 1 op 2 mei kwamen drie mannen in een auto, bromfiets en motorfiets aangereden in de Langemunt. De Ford Mondeo werd gebruikt om tot vijfmaal toe in te rijden op het metalen luik van de juwelier. Al snel ging een alarm af en kwam de politie ter plaatse. Twee van de drie gangsters konden met 90.000 euro aan juwelen aan de haal. Een derde kompaan vluchtte weg van de politie en sprong in de Leie. Hij verdronk hierdoor nadat hij geweigerd had om zich te laten redden door de politie.

Op 27 september pakte de politie de beklaagde op. Sindsdien zat hij in de cel. Verschillende zaken wezen wel degelijk naar de man. Zo werd zijn DNA aangetroffen op de gordel van de Ford Mondeo en werd ook zijn DNA teruggevonden op de handvaten van de scooter. Daarnaast werden in zijn woning wielschijven aangetroffen die passen op de Ford Mondeo en een windscherm dat past op de motorfiets die gebruikt werd van de feiten.

Die bewijslast, of aanwijzingen zoals later zullen blijken, waren echter onvoldoende om hem te kunnen veroordelen. Zijn advocaat Nicholas De Mot had die dan ook weerlegd. "Het is niet duidelijk wanneer dat DNA op die voertuigen is gekomen." De aangetroffen voertuigonderdelen waren volgens de advocaat afkomstig van enerzijds de Ford Focus van de zus van de beklaagde en anderzijds van een oude motorfiets van de broer van de beklaagde. Die piste is voor de rechtbank ook aannemelijk en bewijst dus niet dat de man betrokken was bij de feiten. Daarbovenop is zijn DNA niet aangetroffen in de juwelierszaak en is hij op de camerabeelden van Foulon niet te zien.

"Er zijn dus verschillende aanwijzingen die wijzen op betrokkenheid van beklaagde, maar ze bieden geen afdoende zekerheid om elke gerede twijfel uit te sluiten", motiveert rechter De Waele. Daarom kan hij niet anders dan de beklaagde vrij te spreken. Vanavond nog wordt hij vrijgelaten.