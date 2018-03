Man die stiefdochters drogeerde met drugs in chocomelk en seksueel misbruikte krijgt zwaardere straf in beroep HA

Bron: Belga 0 Het Antwerpse hof van beroep heeft een 50-jarige man uit Schoten zwaarder bestraft voor het drogeren en seksueel misbruiken van zijn twee stiefdochters. Hij werd veroordeeld tot tien jaar cel, drie jaar meer dan in eerste aanleg. De straf van de 48-jarige moeder, die deelnam aan het misbruik, werd bevestigd. Zij kreeg opnieuw vijf jaar cel, waarvan drie jaar effectief.

De beklaagden leerden elkaar kennen in de swingerswereld en hielden er een nogal wild seksleven op na. Ze organiseerden seksfeestjes bij hen thuis waarop andere koppels werden uitgenodigd en gebruikten daarbij ook partydrugs, zoals MDMA, GHB en ketamine. Tussen juli en oktober 2016 hadden de beklaagden ook hun (stief-)dochters van 15 en 17 jaar een drietal keer bij hun seksleven betrokken. De meisjes kregen eerst een chocomelk met MDMA, of een andere drugscocktail toegediend, waarna ze hen volgens het hof "hallucinante seksuele handelingen" lieten stellen.

De feiten kwamen in november 2016 aan het licht, toen de moeder zelf naar de politie stapte om klacht in te dienen tegen haar echtgenoot. Hij ontkende de feiten niet, maar verklaarde wel dat de meisjes wilden meedoen.

Van enige instemming kon volgens het hof echter geen sprake zijn, gelet op de toegediende drugs, zijn fysieke overmacht en gezagspositie. Beide meisjes waren bovendien bijzonder kwetsbaar, omdat ze eerder al het slachtoffer werden van zedenfeiten. Uit de verklaringen van de tieners bleek dat hun stiefvader het voortouw had genomen. Hij besliste ook welke drugs werden toegediend. De moeder probeerde haar aandeel in de seksuele handelingen te minimaliseren door te stellen dat haar man hen drugs had gegeven, maar daar kon ze zich volgens het hof niet achter verschuilen.