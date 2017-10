Man die schoonvader doodschoot, krijgt 17 jaar cel maar blijkt spoorloos Sam Ooghe

14u05

Bron: Eigen berichtgeving 0 Sam Ooghe Bij het vonnis deze ochtend was Ceylan C. spoorloos. De rechtbank vordert de onmiddellijke aanhouding. De Gentse rechtbank heeft een 32-jarige Gentenaar tot zeventien jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het doodschieten van zijn schoonvader. Bij het vonnis van deze ochtend bleek hij evenwel spoorloos. De rechtbank vordert de onmiddellijke aanhouding.

Ceylan C. had een relatie met de dochter van het slachtoffer, maar die laatste was daarvan niet op de hoogte. Het kwam tot spanningen tussen de twee Turkse families, en in juni 2014 schoot C. de vader van de jongedame, een man van 38 uit Lokeren, met een welgemikt schot in het hoofd neer aan de Henleykaai in Gent. Het slachtoffer overleed enkele dagen later.



Ondertussen kreeg de dader nog een kind met de dochter van de man die hij zelf doodschoot. Bij het vonnis van deze ochtend was hij spoorloos. De rechtbank vordert de onmiddellijke aanhouding.