Man die partner doodsloeg, blijft maand langer in de cel: “Het was maar één slag. Hij viel met zijn hoofd tegen de tafel” ADN

28 november 2018

17u59

Bron: Belga 0 De Brusselse raadkamer heeft vandaag de voorlopige hechtenis van de 32-jarige J., die vorige week zijn 53-jarige partner doodsloeg, verlengd met een maand. J. is in verdenking gesteld voor doodslag maar zou naar eigen zeggen slechts één slag gegeven hebben, waarna zijn partner een slechte val zou gemaakt hebben.

De feiten zouden vorige week woensdagavond plaatsgevonden hebben, in een woning aan de Bugranelaan in Laken die J. huurde van het slachtoffer en zijn partner, de 53-jarige P. Bij een ruzie zou J. één slag hebben uitgedeeld, waarna P. met zijn hoofd tegen een tafel viel. P. zou daarop gezegd hebben dat hij geen ziekenwagen nodig had.



De volgende dag stelde J. naar eigen zeggen vast dat zijn partner overleden was en belde hij de hulpdiensten.