Man die Pairi Daiza aan schandpaal nagelde op Facebook moet zich excuseren KVDS

06 juni 2019

08u29

Bron: La Meuse 0 Binnenland Een man die er het bekende dierenpark Pairi Daiza in Brugelette (Henegouwen) op Facebook onterecht van beschuldigde zijn neushoorns aangekocht te hebben op een jachtboerderij in Zuid-Afrika, heeft het deksel op de neus gekregen van de rechter in Bergen. Jean-Michel Stasse – voorzitter van de vzw Wolf Eyes, die actie voert tegen dierenparken – riskeert een schadevergoeding van 25.000 euro en moest in afwachting van een uitspraak publieke excuses publiceren op zijn Facebookmuur.

Het was CEO Eric Domb van Pairi Daiza die de man voor de rechter daagde, volgens de Waalse krant La Meuse. Stasse had op Facebook een lange boodschap gepost over de vriendschap tussen Domb en zakenman Philippe Vastapane. Die laatste zou eigenaar zijn van een jachtboerderij in Zuid-Afrika en volgens Stasse kwamen daar de neushoorns van Pairi Daiza vandaan.

Offline

Domb ontkende dat formeel en stapte naar de rechtbank. De zaak werd uitgesteld, maar in afwachting van een uitspraak moest Stasse wel een reeks maatregelen nemen om zijn geposte berichten offline te halen. “Dat is binnen de 24 uur gebeurd”, klinkt het.





Hij moest ze niet alleen verwijderen op Facebook, maar ook op Google en Bing. Stasse moest ook een bericht op zijn Facebookmuur zetten en die van zijn vzw, waarin hij zich excuseerde. Dat bericht moest bovenaan vastgemaakt worden en minstens 90 dagen blijven staan. “Anders riskeer ik een boete van 1.000 euro per dag”, aldus Stasse. “Ik reik de hand naar Pairi Daiza. Ik wil het goedmaken. Ik toon goede wil.”





Op 19 juni worden de betrokken partijen opnieuw bij de rechter verwacht.