Man die onder invloed moeder en twee kinderen aanreed in Waasmunster, is vrijgelaten Jef Artois bvb

02 september 2018

17u05

Bron: VTM NIEUWS, Belga 0 De bestuurder die vrijdagavond een moeder en haar twee kinderen aanreed in Waasmunster, is vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Dat bevestigt het parket Oost-Vlaanderen aan VTM NIEUWS. De slachtoffers zijn intussen buiten levensgevaar.

De 27-jarige man uit Sint-Niklaas werd deze middag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. "De onderzoeksrechter besliste na verhoor van betrokkene, en op basis van de elementen uit het onderzoek tot op heden, om de man vrij te laten onder strikte voorwaarden", zegt parketwoordvoerster Sarah Demeyer.

Het ongeval gebeurde vrijdagavond rond 20 uur aan een fietsbrug in de straat Koolputten, aan de Mirabrug in Waasmunster, vlakbij de grens met Hamme. Een automobilist met een nieuwe, zware BMW reed de moeder en haar kinderen uit Temse aan op het fietspad. De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht door een verkeersdeskundige. De man was onder invloed van alcohol. Hij werd gearresteerd en zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken.

Kinderen niet meer in levensgevaar

Na het ongeval kwamen drie medische interventieteams ter plaatse om zich over te slachtoffers te ontfermen. De moeder raakte zwaargewond, de twee kinderen van negen en zes jaar oud verkeerden in levensgevaar. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis. Alle slachtoffers zijn nu buiten levensgevaar, zegt het parket.