Man die net hoederecht over zijn kinderen verloor, verschanst zich al tien uur lang in werfkraan in Bergen ADN

12 september 2019

21u06

Bron: Belga 0 In Bergen zit een man al zowat tien uur verschanst in een werfkraan, op enkele tientallen meter hoogte.

Het gaat om een man met de Iraakse nationaliteit, die gisteren het hoederecht over zijn kinderen is kwijtgespeeld. Brandweer en politie zijn ter plaatse en hebben een veiligheidsperimeter ingesteld.



De man kroop deze voormiddag in de kraan en tien uur later is hij nog altijd niet naar beneden gekomen. Hij wil eerst zijn kinderen zien, bevestigt de OCMW-voorzitter van Bergen.

Un ami a pu joindre l’homme qui est toujours retranché en haut d’une grue à Mons: «Il a perdu la garde de ses enfants ce mercredi…» https://t.co/HpEcTA8IA7 Sudpresse(@ sudpresseonline) link

