Man die neergestoken werd aan café in Aalst ook aangehouden SPS

17 augustus 2018

11u40

Bron: Belga 0 De 25-jarige man die dinsdagavond neergestoken werd in Aalst en levensgevaarlijk gewond raakte, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Dat gebeurde omwille van zijn aandeel in de vechtpartij die voorafging aan de steekpartij, meldt het parket.

De feiten gebeurden rond 17 uur in de Sint-Janstraat in Aalst. Er ontstond een ruzie tussen twee mannen van Syrische afkomst. Er vielen eerst wederzijdse slagen, waarna de ene man de andere persoon volgde naar een café en hem daar in de rug stak.

De 27-jarige man die de messteken uitdeelde, werd aangehouden voor poging moord. De 25-jarige man werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is intussen stabiel en hij kon verhoord worden. "Omwille van zijn aandeel in de vechtpartij die voorafging aan de steekpartij werd hij door de onderzoeksrechter in Dendermonde eveneens aangehouden. Hij werd overgebracht naar de ziekenboeg van de gevangenis van Brugge", zegt het parket.