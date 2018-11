Man die met mes in rug werd gevonden in Herentals is Portugese truckchauffeur (60) ADN

18 november 2018

14u08

Bron: Belga 0 De man die gisterenavond zwaargewond werd teruggevonden door agenten in Herentals, is een 60-jarige Portugese vrachtwagenchauffeur. Dat bevestigt het parket. De vrouw die werd opgepakt, wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter zodra de man kan ondervraagd worden.

Rond 18 uur vond een patrouille van de politiezone Neteland de man langs de Herenthoutseweg. Hij had een mes in de rug en werd overgebracht naar het UZA voor een spoedoperatie.

Het parket bevestigt vandaag dat het om een 60-jarige Portugees gaat. Hij is niet in levensgevaar, maar kon vanmiddag nog niet ondervraagd worden. Dat zou in de loop van de namiddag nog wel gebeuren.



De vrouw die werd aangetroffen bij de vrachtwagen, kon wel al ondervraagd worden. Zij is een 43-jarige Portugese die met de man was meegereden. Nadat de man ondervraagd is, zal ze worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die over haar aanhouding moet beslissen. Dat zal waarschijnlijk maandag gebeuren.

Het parket geeft in deze fase van het onderzoek geen verdere details over de omstandigheden van het incident.