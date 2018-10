Man die klant in tankstation langs E40 doodreed krijgt 3 jaar cel en levenslang rijverbod

02 oktober 2018

De man die in januari op de E40 in Drongen met zijn wagen inreed op de winkel van het Texaco-tankstation en daarbij een dodelijk slachtoffer maakte, krijgt in beroep drie jaar cel en een levenslang rijverbod. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank vandaag beslist.