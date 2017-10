Man die inreed op voetgangers en politie, wordt geïnterneerd bewerkt door: mvdb

De man die tijdens de Brusselse Winterpret 2014 inreed op overstekende voetgangers, moet geïnterneerd worden. Dat heeft de Brusselse correctionele rechtbank vandaag beslist.

Het incident vond op 28 december 2014 plaats in de Schildknaapstraat, vlak bij de ijspiste op het Muntplein. De bestuurder van een Audi A6 reed er in op overstekende voetgangers en agenten die het verkeer regelden. Eén politieagent sprong nog voor de wagen om hem tegen te houden maar werd aangereden, net als zijn collega. In totaal raakten drie mensen gewond. De wagen vervolgde even zijn weg maar kon wat verder tegengehouden worden.

Wartaal

Bij zijn arrestatie bleek de zestiger volledig buiten zinnen. Hij sloeg wartaal uit, praatte tegen denkbeeldige personen en sprak verschillende talen door elkaar. Tegenover de politie en de onderzoeksrechter verklaarde hij dat hij was doorgereden omdat hij dacht dat hij achtervolgd werd.

Geld kwijt na casinobezoek

Tijdens de behandeling voor de correctionele rechtbank klonk zijn verhaal plots heel anders. Volgens de 61-jarige man kwam hij die avond terug van een casinobezoek waar hij heel wat geld verloren had en was hij daardoor danig opgewonden. Naar eigen zeggen stond hij in de file en haalde hij per ongeluk zijn voet van de rem toen zijn sigaret op zijn schoot viel. Hij zou nooit de bedoeling gehad hebben iemand aan te rijden.

"Bewuste beslissing"

Volgens de rechtbank wordt die verklaring echter volledig tegengesproken door getuigen. Die zagen de man met zijn wagen de file verlaten om vervolgens op de linkerrijstrook te versnellen.



"Dat was een bewuste beslissing", klonk het in het vonnis. "De verdachte heeft ook duidelijk versneld en heeft geen acht geslagen op de bevelen van de politie."



De rechtbank oordeelde dan ook dat er duidelijk sprake was van een poging tot doodslag en slagen en verwondingen.

Het Brusselse parket had om de internering van de zestiger gevraagd, terwijl de verdediging artikel 71 aanvoerde. De zestiger gaf immers toe dat hij al heel lang aan een bipolaire stoornis leed en volgens zijn advocate verkeerde hij weliswaar op het moment van de feiten in een staat van krankzinnigheid maar was dat niet langer het geval.



De rechtbank zag dat anders. Zo oordeelde de rechtbank dat de zestiger op de zitting nog steeds een irrationele uitleg gaf voor de feiten en stelde ze vast dat de man zelf toegaf dat hij niet steeds zijn medicatie innam.



"Het is duidelijk dat hij aan een chronische ziekte lijdt en nog steeds instabiel is", klonk het.