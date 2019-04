Man die in Antwerpse metro werd aangevallen door minderjarigen getuigt: “Ik hoop dat ze zwaar gestraft worden” KVE

08 april 2019

19u56

Bron: ATV 8 De afranseling die Jef zaterdag moest ondergaan in een Antwerps premetrostation was niet min. Twee dagen na het incident is de man nog steeds onder de indruk, zo getuigt hij aan ATV. Hij houdt er een hersenschudding, nekletsel en rugproblemen aan over.

“Ik ben eigenlijk nooit bang geweest”, zo vertelt Jef. Maar zeker met het ouder worden, is het voor de man moeilijker om zich te verdedigen tegen dat jong geweld. “Ik word dit jaar zestig”, zegt Jef. “En ik moet pijnmedicatie nemen. Als ik dan een pintje drink, dan kan ik me niet meer zo goed verdedigen.”



De man is opgelucht dat de drie aanvallers nu zijn gearresteerd. “Ik hoop dat ze zwaar gestraft zullen worden.”



De feiten speelden zich op zaterdag in de vroege ochtend af, tussen 5 uur en 5.30 uur, in premetrostation Astrid. De man werd aangevallen door twee jongeren en beroofd van zijn portefeuille. De beelden van het kopschopincident werden massaal gedeeld op sociale media.



De jeugdrechter heeft vandaag beslist om twee minderjarige kopschoppers (17) naar de gesloten jeugdinstelling van Everberg te sturen. De politie heeft ook een derde verdachte opgepakt in verband met de feiten. Het gaat om een 16-jarige jongen, hij heeft het filmpje gemaakt. De tiener verschijnt morgen eveneens voor de jeugdrechter.