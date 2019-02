Man die in 1999 op 14-jarige leeftijd verdween na 20 jaar levend teruggevonden: “Uit vrije wil weggelopen naar buitenland door familiale problemen” Een van de oudste verdwijningszaken van minderjarigen in ons land is opgelost AVH HA

06 februari 2019

11u00

Bron: Belga, Sudinfo, La Dernière Heure 2 De 14-jarige Simon Lembi, die op 12 november 1999 verdween uit zijn woning in de Brusselse gemeente Sint-Gillis, is in goede gezondheid teruggevonden. Hij is destijds “alleen en uit vrije wil vertrokken naar het buitenland”, bevestigt het Brussels parket op een persconferentie. Het gaat om een van de oudste verdwijningsdossiers van minderjarigen in ons land die opgelost is.

De cel vermiste personen van de federale politie werd in november 2018 gecontacteerd door een persoon die zich als verwante van Simon Lembi presenteerde. De cel vermiste personen en de politiezone Brussel-Zuid startten nadien een onderzoek op met nieuwe portrettekeningen aan de hand van de foto uit 1999 en een verificatie van de geboortedatum.

Toen dit bleek te kloppen, werd de man ondervraagd en gaf hij toe Simon Lembi te zijn. “Hij is in 1999 uit vrije wil vertrokken. Naar eigen zeggen omwille van familiale moeilijkheden”, vertelt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. “Hij wil zijn nieuwe identiteit en nieuwe verblijfsplaats niet bekendmaken. Er worden geen verdere details gegeven. We weten wel dat hij in goede gezondheid verkeert”, aldus Van Wymersch. De beweegredenen van de verwante persoon die de gouden tip gaf, is niet bekend.

De familie van Lembi werd recent op de hoogte gebracht van zijn bestaan, maar er is nog geen contact geweest met zijn achtergebleven familie in België.

Wandeling van vijf minuten

Lembi was 14 jaar toen hij spoorloos verdween. Tien dagen voor zijn verdwijning was de tiener, de oudste van vier kinderen, samen met zijn alleenstaande moeder in Brussel aangekomen. Het gezin kreeg een OCMW-woning toegewezen vlak bij de Bareel van Sint-Gillis.

Moeder Marie-Jeanne getuigde in 2015 in La Dernière Heure over de verdwijning van haar zoon. Volgens de vrouw had Simon op 12 november 1999 rond 17 uur gevraagd of hij tv mocht gaan kijken in een gemeenschapscentrum in de Parmestraat, een wandeling van slechts vijf minuten en de enige plek die hij kende in de buurt.

Marie-Jeanne stemde toe, maar zag de jongen nooit meer terug.

“Verlegen”

Volgens de vrouw was het uitgesloten dat Simon was weggelopen. De toen 14-jarige jongen was verlegen, kende niemand in de hoofdstad, sprak amper drie woorden Frans en had nog nooit het openbaar vervoer genomen. Bovendien had hij volgens Marie-Jeanne geen geld of gsm bij zich. Was Simon betrokken geraakt bij een ongeval? Dan zou zijn lichaam toch zijn gevonden, aldus de vrouw.

Restte er nog de piste dat Simon, op het moment van zijn verdwijning een kwetsbare tiener, in handen van criminelen was gevallen. Maar ook daar kwam nooit uitsluitsel over. En dus bleef de familie twintig jaar in het ongewisse over wat er met Simon was gebeurd.

Tot nu: het Brussels parket bevestigt dat Simon Lembi twee decennia na zijn verdwijning levend en wel is teruggevonden in het buitenland. Uit respect voor het privéleven van de man wenst het parket niet meer informatie te geven over zijn huidige woonplaats.