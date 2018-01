Man die gsm-codes niet aan speurders wil geven, krijgt vrijspraak: "Zwijgrecht" ADN

16u22

Bron: Belga 10 Thinkstock Illustratiebeeld. De correctionele rechtbank van Mechelen heeft vandaag een man vrijgesproken die weigerde de decodeercodes van zijn telefoon aan de speurders te geven.

Volgens zijn advocaat Johan Platteau kon deze zaak een gevaarlijk precedent scheppen, aangezien ze ingaat tegen het zwijgrecht dat een beklaagde heeft. "Iedereen heeft het recht te zwijgen, enkel producenten van software of hardware worden door de wet verplicht mee te werken met het gerecht."

De man werd in het kader van een drugsdossier door een Mechelse onderzoeksrechter gevraagd de decodeercodes van zijn BlackBerry PSP te overhandigen, zodat deze kon worden uitgelezen. De man beweerde deze niet meer te kennen, waarop hij door de onderzoeksrechter in voorhechtenis werd geplaatst.

"Er is een Belgische wet die 'derden' verplicht mee te werken met het gerecht, maar daarmee bedoelt men producenten van software en hardware of operatoren", zei Platteau. "Een inverdenkinggestelde mag zich steeds beroepen op zijn zwijgrecht, dat is zo bepaald door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Blijkbaar wil een Mechelse onderzoeksrechter dit nu strafbaar maken, waardoor ook advocaten die hun cliënt aanraden zich op hun zwijgrecht te beroepen, medeplichtig kunnen worden aan een misdrijf."

De aanklacht tegen de man luidde: "het weigeren van het ter beschikking stellen van info om computergegevens te decoderen". Het Openbaar Ministerie had acht maanden effectieve celstraf gevorderd, maar de rechtbank meent dat de man het recht heeft medewerking te weigeren en sprak hem vrij.

"Het zwijgrecht maakt, samen met het recht om niet fysiek te moeten meewerken aan de eigen veroordeling, onderdeel uit van het non-incriminatiebeginsel", klinkt het. Dat houdt in dat je er niet voor kan vervolgd worden en het moet de verdachte beschermen tegen ongeoorloofde dwang door de overheid in de zoektocht naar bewijsmateriaal. "Deze dwanguitoefening is gericht op het verkrijgen van zelf-incriminerend bewijs", waarmee bedoeld wordt dat een verdachte niet kan verplicht worden bewijzen te leveren die zijn schuld bewijzen.