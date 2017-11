Man die fietser aanreed en voor dood achterliet in Gent had harddrugs op JEW/DVL/JHM

De fiets van het slachtoffer is in stukken gebroken. De 26-jarige man uit Lanaken, die gisterenmorgen een 55-jarige fietser aanreed en voor dood achterliet in de Hoogstraat in Gent, was onder invloed van harddrugs. Dat bevestigt het parket. S. C. is voor de onderzoeksrechter geleid en die besliste om hem aan te houden.

Om 7.50 uur was V. C. (55) met zijn fiets op weg naar huis. Hij had de wekelijkse vrijdagmarkt bezocht en verse vis gekocht. Op het kruispunt met de Peperstraat ging het echter mis. De fietser werd opgeschept door de wagen van S.C.

Klap

De klap moet immens geweest zijn, want de plooifiets van het slachtoffer brak in drie stukken. De bestuurder stoof er meteen vandoor. Gelukkig waren er getuigen in de buurt die de nummerplaat van de bestelwagen konden noteren. C. werd uiteindelijk geïdentificeerd en in de boeien geslagen op het parkeerterrein langs de E17 in Kalken. Via camerabeelden op de snelweg kon de politie hem volgen. Zijn wagen werd in klemmen geplaatst en onderzocht.

JEW

Het slachtoffer moest in de Hoogstraat ruim drie kwartier gereanimeerd worden. In zeer kritieke toestand brachten de hulpdiensten hem over naar het ziekenhuis. Gisterenavond onderging hij nog een spoedoperatie. Voorlopig is zijn toestand nog onveranderd.

Snel

De verkeersdeskundige van het parket onderzoekt nu hoe snel de man reed in de Hoogstraat. De aanrijder blijft nog zeker tot en met woensdag in de cel. Dan moet hij voor de raadkamer verschijnen.

Het kruispunt van de Hoogstraat en de Peperstraat bleef gisterenvoormiddag urenlang afgesloten voor het verkeer. Dat moest omrijden.

JEW De bestelwagen op de parking naast de E17 in Kalken.