Man die echtgenote doodstak in Lanaken blijft aangehouden Marco Mariotti

07 september 2018

13u57

Bron: Eigen berichtgeving 0 Enrico C. (56) uit Lanaken is deze morgen verschenen voor de raadkamer. Daar werd beslist om zijn aanhouding te verlengen met een maand. De man wordt verdacht van moord op zijn echtgenote Inge Verstappen.

De 55-jarige vrouw werd maandag dood in haar douche aangetroffen en bleek met twee messteken te zijn vermoord. Volgens de speurders gaat het om relationele problemen en handelde haar man met voorbedachte rade. Verstappen is gekend in de regio als de roodharige marktkraamster die bij bakkerij Liesenborgs werkte.

Ze wilde scheiden van haar man en zou maandag haar de huurovereenkomst van haar nieuwe woonst in orde gaan maken. De verdachte zelf spreekt over een ongeluk en wil de feiten niet toegeven.