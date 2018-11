Man die Brusselse agent neerstak aangehouden voor poging tot doodslag met terroristisch karakter HA

21 november 2018

11u30

Bron: Belga 1 De man die gisteren een agent van de Brusselse politie aanviel, is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor poging doodslag met een terroristisch karakter. Dat meldt het Brusselse parket. Volledige duidelijkheid over het motief van de dader is er nog niet. De man ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis en kon nog niet verhoord worden. De aangevallen agent heeft gisteren het ziekenhuis mogen verlaten.

Een agent van de Brusselse politie werd gisterenochtend rond 5.30 uur voor het commissariaat aan de Kolenmarkt aangevallen door een man die gewapend was met twee messen. De agent raakte daarbij gewond in de hals. Twee andere agenten openden het vuur op de aanvaller en losten drie schoten. De aanvaller werd tweemaal geraakt in de romp.

De agent raakte niet levensgevaarlijk gewond, de aanvaller wel. Beiden werden naar het ziekenhuis gebracht. De politieman heeft intussen het ziekenhuis verlaten. Hij is wel enige tijd arbeidsongeschikt.



De aanvaller bleek de 33-jarige Issam T., een man die al verschillende veroordelingen opliep voor diefstallen met braak en geweld, gewapende overvallen en verboden wapenbezit. In 2014 werd hij door de kamer van inbeschuldigingstelling geïnterneerd voor een poging tot doodslag op een cipier en verboden wapenbezit. Vorige maand werd hij ondanks een negatief advies van het parket vrijgelaten door de Kamer ter Bescherming van de Maatschappij van de strafuitvoeringsrechtbank.

De onderzoeksrechter plaatste de man onder aanhoudingsbevel voor poging doodslag met een terroristisch karakter, maar dat gebeurde bij verstek aangezien de man nog niet kon verhoord worden. Hij verkeert nog buiten bewustzijn en in kritieke toestand. Volledige duidelijkheid over zijn motief is er dan ook nog niet.

Uit bronnen nabij het onderzoek is vernomen dat er bij de huiszoeking bij de man thuis geen aanwijzingen gevonden werden van linken met IS of andere terreurorganisaties, maar daarover wou het parket geen commentaar kwijt.