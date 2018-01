Man die bejaarde met rollator omver reed moet bewijzen dat hij drugsvrij is Siebe De Voogt

26 januari 2018

14u41

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een 28-jarige man uit Gistel moest zich vanmorgen tijdens een speciale themazitting rond drugs in de Brugse politierechtbank verantwoorden voor een zwaar ongeval op de Zeedijk in Oostende van vorige zomer.

Op 7 augustus reed S.H. met zijn vuilniswagen een 91-jarige vrouw met een rollator aan. De dame kwam als bij wonder niet onder de wielen terecht en liep uiteindelijk een dijbeenbreuk op. H. legde na het ongeval een positieve speekseltest af en bleek recent amfetamines te hebben gebruikt. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken en vanmorgen moest de Gistelnaar voor de politierechter verschijnen. “Ik ben nog steeds niet goed van wat er die dag gebeurd is”, vertelde hij. “Ik keek nochtans in mijn spiegels, maar had die vrouw echt niet gezien. Ik gebruik sindsdien geen drugs meer.” De politierechter stelde de zaak uit naar 25 mei om S.H. door middel van urinetests toe te laten te bewijzen dat hij drugsvrij is.