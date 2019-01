Man die autopsierapporten terreurdoden zou gestolen hebben, is teruggekeerde Syrië-strijder Redactie

09 januari 2019

09u18

Bron: Belga, eigen berichtgeving 91 De man die de autopsierapporten van slachtoffers van de terreuraanslagen in ons land van 22 maart 2016 gestolen zou hebben, is een teruggekeerde Syrië-strijder. Dat heeft Belga uit goede bron vernomen.

De 27-jarige man die is opgepakt omdat hij uit het Brusselse parketgebouw een harde schijf zou gestolen hebben met de autopsierapporten van de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016, is een teruggekeerde Syrië-strijder. Dat blijkt uit het zittingsblad van de Brusselse raadkamer en wordt in gerechtelijke kringen bevestigd.

Het gaat om Iliass Khayari, die in 2016 nog veroordeeld werd tot 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De man beweerde dat hij in Syrië ook een man had onthoofd maar werd daarvoor niet vervolgd.

Voor de raadkamer

De diefstal vond vorige week donderdag plaats in het Portalisgebouw. Een persoon drong daar op het gelijkvloers het bureau van een wetsarts binnen en ging er vandoor met een aantal spullen, waaronder een harde schijf waarop verschillende verslagen van medische onderzoeken en autopsierapporten stonden met betrekking tot verschillende lopende gerechtelijke onderzoeken. Het ging onder meer om de autopsierapporten van de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016.

Het parket opende meteen een gerechtelijk onderzoek en intussen kon al een verdachte geïdentificeerd en opgepakt worden, de 27-jarige Ilias Khayari. De man ontkende elke betrokkenheid maar werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst en verschijnt deze voormiddag voor de Brusselse raadkamer. Gerechtelijke bronnen betwijfelden gisteren dat het om een gerichte diefstal ging, omdat er naast de harde schijf nog verschillende andere goederen gestolen waren en omdat de verdachte geen enkele link had met de aanslagen van 22 maart of de slachtoffers.

Onthoofding

Nu blijkt dat de man weliswaar niet meteen in verband kan gebracht worden met de aanslagen maar wel een teruggekeerde Syriëstrijder is. Khayari zat van december 2012 tot juni 2013 aan het Syrische front. In een telefoongesprek dat door de politie afgetapt werd, bekende hij grif dat hij daar een onthoofding uitvoerde. “Het was een ongelovige, een vijand van Allah”, bezwoer hij een vriend die vroeg wat het slachtoffer dan wel had misdaan.

Toch verscheen de Syrië-strijder als een vrij man op zijn proces dat dit jaar werd gevoerd. Hij kreeg daar vijf jaar cel als lid van een terreurgroep. In haar vonnis onderstreepte de rechtbank hoe “extreem ernstig” de feiten wel zijn en hoe betreurenswaardig het is dat Khayari niet het minste schuldbesef toont. Maar op de uitdrukkelijke vraag van het Openbaar Ministerie om hem direct naar de gevangenis te sturen, ging het hof toen niet in. Daardoor mag hij in vrijheid afwachten of hij ook in beroep wordt veroordeeld, net als tal van medebeklaagden.