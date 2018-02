Man die appartement huurde voor terroristen Brussel, vrijgelaten FT

03 februari 2018

12u31

Bron: Belga 0 Smaïl Farisi is onder voorwaarden vrijgelaten door de onderzoeksrechter. Hij is de man die op de Kazernelaan in Etterbeek een appartement huurde vanwaar terroristen Osama Krayem en Khalid El Bakraoui de ochtend van de aanslagen in Brussel, vertrokken.

Khalid El Bakraoui blies zichzelf op in het metrostation Maalbeek, terwijl Krayem, die zich ook moest opblazen, uiteindelijk terugkrabbelde. De jongere broer van Smaïl, Ibrahim Farisi, gebruikte de flat om een OCMW-uitkering op te strijken. Af en toe bracht hij er ook vriendinnetjes mee naartoe. Later werd de flat uitgeleend aan El Bakraoui. Na de aanslagen van 22 maart in het metrostation en op de luchthaven van Zaventem werd Smaïl opgedragen de hele boel schoon te maken. Hij werd samen met zijn broer op 11 april 2016 opgepakt. Ook hij werd eerder al vrijgelaten.

Farisi blijft wel onder verdenking van deelname aan activiteiten van een terroristische groep, terroristische moorden en poging tot terroristische moorden, als dader, mededader of medeplichtige.