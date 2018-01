Man die agenten aanviel met mes in Gent-Sint-Pieters is 28-jarige Afghaan: terreur voorlopig uitgesloten HA FT IB TK

24 januari 2018

00u43

Bron: Eigen berichtgeving, Twitter, VTM NIEUWS 65 De man die gisteren agenten aanviel met een mes in station Gent-Sint-Pieters is een 28-jarige Afghaan met zware psychische problemen. Dat bevestigt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. De man zonder papieren is inmiddels buiten levensgevaar. Over het motief van de man is nog niets bekend, en ook de precieze identiteit blijft vaag. Maar terreur wordt voorlopig uitgesloten.

Het incident vond plaats tussen 20 en 21 uur. Volgens getuigen kwam een man met een mes de centrale stationshal binnen en stapte hij op de agenten af. Nadat de verdachte de waarschuwingen om het mes te laten vallen had genegeerd en hij een van de agenten dreigde aan te vallen, opende de politie het vuur, melden getuigen. Het parket bevestigt dat de spoorwegpolitie twee schoten afvuurde; de man werd door één kogel geraakt. "Uiteindelijk liet hij z'n wapen vallen, waarna hij gefouilleerd en geboeid werd."

"Uit de eerste beschikbare camerabeelden blijkt dat de man met een mes het station binnenstormt en onmiddellijk uithaalt naar twee mensen van de patrouillerende spoorwegpolitie, die daarop vuurt", bevestigt parketwoordvoerster An Schoonjans de getuigenissen "De man werd naar het ziekenhuis overgebracht. Hij verkeerde in levensgevaar, maar hij is intussen geopereerd en het levensgevaar is geweken." Hij werd evenwel nog niet verhoord.

Het is niet bekend waar de man is opgenomen.

Geen strafblad

Het is nog niet duidelijk of het gaat om een verwarde man of om iemand met terreurplannen. "Het motief is nog niet duidelijk", zegt Schoonjans. "Dat wordt volop onderzocht, samen met de precieze omstandigheden van de feiten. Ook over de identiteit van de man is nog geen absolute zekerheid." Er wordt momenteel wel niet uitgegaan van terrorisme. Uit gerechtelijke bronnen blijkt dat de verdachte niet gekend staat voor eerdere misdrijven; en er zijn ook geen tekenen van radicalisering. "De man blijkt wel met psychische problemen te kampen.

Het zou om een illegale man uit Afghanistan gaan, vernam onze redactie uit gerechtelijke bron. Volgens getuigen droeg hij een witte tulband. Naar verluidt werden ook twee landgenoten die zich in zijn gezelschap bevonden, opgepakt voor ondervraging.

Het parket bevestigt dat er volgens de normale procedure twee onderzoeken opgestart werden. "Zoals gebruikelijk zijn er twee procedures opgestart: een onderzoek naar de feiten die de man gepleegd heeft, en een onderzoek naar het schietincident. Het lab, het afstappingsteam (een team van de gerechtelijke politie, red.), de ballistisch deskundige en de wetsgeneesheer onderzoeken de feiten", zegt de parketwoordvoerster. De eerste camerabeelden zouden de piste van wettige zelfverdediging verdedigen. Ook het Comité P is betrokken bij het onderzoek naar het schietincident.

Het Maria Hendrikaplein werd op politiebevel volledig ontruimd, de hoofd- en zij-ingang van het station zijn gesloten voor onderzoek.

Trein- en tramverkeer

Het treinverkeer heeft geen hinder ondervonden van het incident. De hoofdingang en een zij-ingang zijn gesloten voor onderzoek, maar reizigers kunnen de perrons bereiken via de oude tramtunnel. Het is nog onduidelijk of het station morgenochtend normaal geopend zal zijn. Normaal gezien opent het station de deuren om vier uur 's morgens, maar de kans is groot dat de hal dan nog niet vrijgegeven zal zijn. Reizigers kunnen het station wel betreden via de zij-ingangen en de Sint-Denijslaan.

De NMBS zal morgenvroeg communiceren over het verloop van het treinverkeer.

Het treinverkeer verliep in de loop van de avond normaal, maar de trams van De Lijn reden niet in de richting van het UZ, Zwijnaarde en Flanders Expo. Enkele bussen reden via de ring naar de Heuvelpoort.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft op sociale media zijn steun betuigd aan de spoorwegpolitie in Gent.