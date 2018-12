Man die agent neerstak aan Maximiliaanpark verschijnt voor correctionele rechtbank jv

21 december 2018

06u41

Bron: belga 0 De man die op 17 september aan het Maximiliaanpark in Brussel een politieagent neerstak en werd neergeschoten, verschijnt vandaag voor de 90ste kamer van de Brusselse correctionele rechtbank. Hij staat er terecht voor poging tot doodslag, weerspannigheid en bezit van verboden wapens. De 43-jarige Belg van Egyptische origine raakte bij het incident zwaargewond, maar is intussen aan de beterhand.

Volgens parket en politie vond het incident plaats toen agenten van de Brusselse lokale politie een controleactie uitvoerden in de omgeving van het Maximiliaanpark. Ter hoogte van huisnummer 59 op de Antwerpsesteenweg stootten de agenten op A.E., die lag te slapen. Toen ze hem wakker maakten en vroegen te vertrekken, keerde de man zich meteen tegen de agenten en toonde hij een mes.

De agenten sommeerden A.E. meermaals het mes te laten vallen en maakten gebruik van hun pepperspray toen hij dat niet deed. Ook na het gebruik van de pepperspray liet de man zijn mes niet vallen, maar viel hij een van de agenten aan. Die raakte daarbij lichtgewond aan het hoofd. Een andere agent opende daarop het vuur en vuurde drie schoten af.

A.E. werd in de borst en het been getroffen en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Intussen is de man wel aan de beterhand.

Het proces werd begin december al ingeleid, maar uitgesteld omdat de man niet naar het justitiepaleis overgebracht wilde worden. De enige kleren die hij had, en die hij droeg bij het incident, zijn in beslag genomen en hij weigert voor de rechtbank te verschijnen in zijn gevangenisplunje. Om de advocaat van de man de tijd te geven een oplossing te zoeken, werd de zaak uitgesteld tot vandaag.