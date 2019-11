Man die 10e keer voor rechter verschijnt, legt schuld bij broer: “Wij lijken nogal op elkaar” LDO - KBD - MMB - LSI

22 november 2019

13u46

Bron: Eigen berichtgeving 0 DEZE WEEK IN DE POLITIERECHTBANK Een vaste klant van de politierechtbank blijft ondanks een rijverbod toch achter het stuur kruipen. Hij riskeert nu vijf jaar rijverbod. De Ronsenaar stelt dat niet hij maar zijn broer degene was die reed. In Dendermonde kreeg de rechter een laagvlieger voor zich die 98 km/u reed in de bebouwde kom. Zijn uitvlucht? “Ik moest dringend naar het toilet.” Dit en meer tekenden onze regiojournalisten deze week op in de Vlaamse politierechtbanken.

Een 31-jarige Ronsenaar riskeert een celstraf van één jaar, een boete van 8.000 euro en een rijverbod van vijf jaar omdat hij met de auto blijft rijden terwijl zijn rijbewijs is ingetrokken. De man zegt zelf dat niet hij, maar zijn broer reed. “We lijken goed op elkaar”, voegt hij er nog aan toe.

De politierechtbank is geen ongekende plaats voor de Ronsenaar. Met 33 veroordelingen op zijn strafblad, waaronder negen voor sturen spijts verval (ondanks een rijverbod toch achter het stuur kruipen), kent hij het klappen van de zweep. Vorige vrijdag moest hij zich opnieuw verantwoorden omdat hij twee keer met de auto zou gereden hebben, terwijl zijn rijbewijs is ingetrokken. “Maar daar is niets van aan”, zegt de man. “Het was mijn broer die reed met de wagen van mijn vrouw. Hij woont in Brussel, maar als hij in Ronse is mag hij de wagen van mijn vrouw gebruiken. We lijken goed op elkaar, dus de politie zal zich vergist hebben.”

De politierechter wil dat wel eens met haar eigen ogen zien en stelt de zaak uit naar 24 januari om naar de verklaring van de broer te luisteren. (LDO)

98 kilometer per uur in bebouwde kom: “Moest dringend naar toilet”

Jeroen P. moest zich deze ochtend verantwoorden voor de rechtbank in Dendermonde na een zware snelheidsovertreding in de bebouwde kom. Hij werd er geflitst met een snelheid van 98 kilometer per uur. “Ik moest dringend naar toilet, daarom dat ik mij zo gehaast heb”, aldus P. . De man beseft dat deze feiten niet op de rijbaan thuishoorden en excuseerde zich dan ook voor zijn gedrag.



“Dit was ook absoluut niet zijn normale rijgedrag”, aldus zijn raadsman. “Mijn cliënt rijdt heel wat kilometers per jaar, maar heeft nog een blanco strafblad. Ik durf dan ook om de grootste mildheid te vragen voor hem”, klinkt het. Politierechter Peter D’Hondt legde de man uiteindelijk een geldboete op van 1.200 euro en een rijverbod van 45 dagen. (KBD)

“Voor mirakels hoef je niet aar Lourdes, ze gebeuren in Koekelare ook”

Een 26-jarige man uit Torhout is veroordeeld tot een boete van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel, en 45 dagen rijverbod voor een zwaar ongeval onder invloed.

De crash gebeurde op 27 januari op de Belhuttebaan in Koekelare. De twintiger reed richting het centrum, toen hij rond 2.30 uur in slaap viel achter zijn stuur. De Audi A4 ramde eerste een bushokje, waarna het voertuig tot stilstand kwam tegen de gevel van een woning. De brandweer moest de man uit zijn benarde positie bevrijden. Uit controle bleek hij 1,55 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Als bij wonder liep de man geen zware verwondingen op. “Voor mirakels moet je niet altijd naar Lourdes. Ze gebeuren in Koekelare ook”, sprak de politierechter zijn verbazing uit over de manier waarop de beklaagde uit het wrak kroop. (MMB)

141 km/u waar je 70 mag: 400 euro boete en 10 dagen rijverbod

Een 33-jarige automobilist uit Ingelmunster moet een boete van 400 euro betalen en 10 dagen zijn rijbewijs inleveren. Dat besliste de Kortrijkse politierechter.

Op 2 december 2018 reed Frederic V. kort na middernacht 141 kilometer per uur op de Rijksweg tussen Lendelede en Kuurne. Op die plek is na enkele zware, dodelijke ongevallen slechts 70 kilometer per uur toegelaten. De man reed dus meer dan het dubbele en gaf zijn overtreding toe. Hij herinnerde zich uit zijn jeugd in Lendelede dat je op die plaats nog 90 kilometer per uur mocht rijden. (LSI)

Zesde veroordeling voor roekeloze bestuurder: “Wilde niet te laat op het werk komen”

Bjorn D. heeft zich dinsdagochtend voor de rechter moeten verantwoorden voor een verkeersovertreding die hij vorig jaar beging op de Durmebrug in Waasmunster. D. voerde er een inhaalmanoeuvre uit over een volle witte lijn, midden op de brug.

Bovendien bleek dat hij ook geen verzekering had op het moment van de feiten. “Dit soort overtredingen passen perfect in mijn kraam”, sprak politierechter D’Hondt. Volgens D. wilde hij absoluut niet te laat komen op het werk en voerde hij daarom het gevaarlijke manoeuvre uit. Voor zijn overtreding kreeg hij een geldboete van 1.600 euro, een rijverbod van drie maanden en moet hij ook alle proeven opnieuw afleggen. Omdat hij in het verleden al vijf keer veroordeeld werd, moet hij zich ook laten controleren bij een dokter of hij nog rijgeschikt is. De uitspraak hierover volgt later. (KBD)

Anthony Limbombe (25) opnieuw veroordeeld voor overdreven snelheid

Voetballer Anthony Limbombe (25) is in de Brugse politierechtbank op verzet veroordeeld tot een geldboete van 800 euro en 1 maand rijverbod nadat hij in de zomer van 2018 met een snelheid van 172 kilometer per uur over de snelweg raasde.

Limbombe speelt tegenwoordig bij Standard, maar was op die bewuste 19 augustus vorig jaar nog aan de slag bij Club Brugge. De ex-Rode Duivel reed met zijn Mercedes met een gecorrigeerde snelheid van 172 per uur op de E403 in Ardooie richting Brugge. Opvallend: vorig jaar werd de flankaanvaller al viermaal veroordeeld voor overdreven snelheid. Hij werd voor de feiten van augustus vorig jaar in oktober al veroordeeld bij verstek, maar de flankaanvaller ging niet akkoord met die straf en tekende verzet aan. “Mijn cliënt heeft zijn lesje geleerd en was geschrokken van het vonnis”, pleitte zijn advocaat. Dat haalde echter weinig uit. De politierechter legde hem dezelfde straf op. (MMB)