Man daagt burgemeester Koekelberg uit tijdens online discussie: “Als u Nederlands leert, krijgt u Twitteraccount van Koekelberg” kg

03 januari 2019

18u29

Bron: Bruzz.be 0 Indien de Koekelbergse burgemeester Ahmed Laaouej (PS) binnen anderhalf jaar bewijst dat hij het Nederlands machtig is, dan krijgt hij een bijzondere beloning: de accountnaam “Koekelberg” op Twitter. Dat belooft internetgebruiker Vincent Verouden op Twitter. Hij kwam tussen in een verhitte online discussie tussen de burgemeester Laaouej en Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe (N-VA).

Burgemeester Laaouej en Vanlouwe begonnen gisteren te kibbelen op Twitter. Aanleiding was een tweet van Vanlouwe over de invoer van de dienstplicht in Marokko. Even heerste de ongerustheid dat ook de jongeren met een Belgische en Marokkaanse nationaliteit hun tijd in het leger moesten uitzitten, maar die vrees bleek ongegrond. Desondanks deelde Vanlouwe gisteren een nieuwsartikel over de materie met het bijschrift: “Dat heb je met de dubbele nationaliteit. Hoef je nu niet [te] komen klagen.”



Zijn tweet werd ook opgemerkt door Laaouej, die het bericht bestempelde als “nepnieuws” en de reactie van Vanlouwe “typerend voor het populisme” noemde.

Évidemment, la NVA ne va pas reprendre les déclarations officielles qui démentent cette fakenews. Exemplatif du populisme... https://t.co/AxTPsatae8 https://t.co/ggiaqyeVTG Ahmed Laaouej(@ AhmedLaaouej) link

Dat schoot bij het Vlaamse parlementslid meteen in het verkeerde keelgat. “Hoe zit het met uw kennis van het Nederlands als burgemeester van een Brusselse gemeente?”, beet Vanlouwe van zich af. “Ook fake news, populisme, racisme?” Als Brussels burgervader zou Laaouej zich immers in zowel het Frans als het Nederlands moeten kunnen uitdrukken.

Allez...de verwijten komen weer boven. Maar wanneer gaat u en uw partij iets doen om van die dubbele nationaliteit af te raken ?

Verder hoe zit het met uw kennis vh Nederlands als burgemeester van een Brusselse gemeente ? Ook fake news, populisme, racisme,...? Karl Vanlouwe(@ KarlVanlouwe) link

In de uren daarna wisselden de twee nog verschillende verwijten uit. Ook andere N-VA-kopstukken, waaronder Theo Francken, moeiden zich in het debat.

U bent zo gehecht aan België. Leer dan Nederlands. Zéker nu u burgemeester bent van Koekelberg. Theo Francken(@ FranckenTheo) link

De discussie kende echter een verrassende wending toen internetgebruiker Vincent Verouden plots tussenkwam. Hij gaf de Koekelbergse burgemeester de kans om zich eens en altijd te bewijzen. “Als u binnen 18 maanden correct en vloeiend Nederlands spreekt (dat zal ik beoordelen), dan krijgt de gemeente Koekelberg de Twitter-account @Koekelberg cadeau!”, aldus de man.

Geachte meneer de Burgemeester van @Koekelberg, ga deze uitdaging aan: als u binnen 18 maanden correct en vloeiend Nederlands spreekt (dat zal ik beoordelen) dan krijgt de gemeente Koekelberg de Twitter account @Koekelberg cadeau! Met vriendelijke groet Vincent @BRUZZbe @BX1_Actu Vincent Verouden(@ VincentiusCHM) link

Hij had het account een tijdje geleden aangemaakt, maar gebruikte het niet, vertelde hij later aan Bruzz.be. Daarom dacht hij er al langer over om de naam weg te schenken aan de gemeente. Een zogenaamde ‘Twitterhandle’ is immers uniek: zolang Vincent zelf het Koekelberg-account blijft beheren, kan de gemeente er geen aanspraak op maken. Tot nu toe lijkt Koekelberg overigens ook niet actief te zijn op Twitter.



“Toen zag ik deze discussie passeren op Twitter. Ik had altijd gehoord dat Laaouejs Nederlands niet goed is. Als dat wel zo is, is dat natuurlijk goed nieuws. Ik wacht het nu even af, ik zou het graag horen. Als de burgemeester inderdaad vlot Nederlands praat, dan krijgt de gemeente van mij de accountnaam”, beaamt hij.

Al twee taalcursussen

Laaouej is tot nu toe niet ingegaan op de uitdaging. Wel haalde hij een beetje Nederlands boven in één van de latere tweets aan het adres van Vanlouwe. “Het is natuurlijk noodzakelijk [om Nederlands te kennen] als Belgische patriot”, schreef hij.



Aan Bruzz bevestigt hij “in redelijk goed Nederlands” dat hij de kwestie wel degelijk belangrijk vindt. “Ik volgde al twee keer een intensieve taalcursus bij het bekende Ceran-instituut. Als fractieleider in de Kamer en burgemeester vind ik de kennis van het Nederlands absoluut noodzakelijk”, aldus Laaouej.

Herbeleef hieronder de volledige discussie op Twitter: