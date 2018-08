Man blijft in de cel voor steekpartij in Torhout AV

14 augustus 2018

15u32

Bron: BELGA 0 De verdachte van de steekpartij in een bakkerij in het West-Vlaamse Torhout blijft minstens een maand langer in de gevangenis. Dat heeft de Brugse raadkamer deze ochtend beslist. De man van Libische origine deelde donderdag meerdere messteken uit aan zijn 34-jarige vriendin.

De steekpartij speelde zich donderdagmiddag af bij bakkerij Devriendt in de Oostendestraat in Torhout. De 34-jarige vrouw uit Torhout was aan het werk in de winkel, toen ze werd neergestoken door haar partner K.F. Het driejarige dochtertje van de vrouw was getuige van de feiten. Het slachtoffer werd met levensbedreigende verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis, maar haar toestand is ondertussen stabiel.

De verdachte bleef ter plaatse rustig wachten op de komst van de politie. K.F. kon dan ook zonder problemen ingerekend worden. Ook na de eerste verhoren blijft de precieze aanleiding voor de feiten onduidelijk. De verdachte legde wel volledige bekentenissen af over de meerdere messteken die hij uitdeelde.

Vrijdagochtend werd K.F. door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Zijn aanhouding werd nu door de raadkamer met een maand verlengd.