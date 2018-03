Man blijft aangehouden voor moord op ex-vrouw in Veurne Jelle Houwen HA

08 maart 2018

16u21

Bron: Eigen berichtgeving 0 De 68-jarige Mohamed Kouhkouh uit Lo-Reninge is door de onderzoeksrechter aangehouden voor moord na de dodelijke steekpartij op de parking van het gerechtsgebouw in Veurne gisteren. Om 9.30 uur stak de man er met een priem zijn ex-vrouw Rita Waeles (60) dood, met wie hij bijna 40 jaar getrouwd was. De twee hadden net hun echtscheidingspapieren getekend.

De man verscheen deze middag bij de onderzoeksrechter die hem verder aanhield. De kwalificatie is vastgelegd op moord. Dat wil zeggen dat er vermoedens zijn dat de man met voorbedachtheid handelde en er aanwijzingen zijn dat hij het moordwapen, de priem, van thuis mee had. Dat wordt echter nog altijd onderzocht. Volgens zijn raadsvrouw, meester Céline Mouton, werkt haar cliënt goed mee met het onderzoek. "Het zit uiteraard nog maar in de opstartfase en veel moet nog onderzocht worden", zegt ze.

Hij begrijpt dat hij aangehouden blijft en moet alles zelf nog een plaats geven Céline Mouton, advocaat van de verdachte

"Mijn cliënt is bereid om goed mee te werken. Hij heeft echter nog maar pas gehoord dat de vrouw overleden is na de feiten. Hij is dan ook heel emotioneel. Hij begrijpt dat hij aangehouden blijft en moet alles zelf nog een plaats geven." Het onderzoek naar de steekpartij gaat intussen verder. Ook de autopsie op het lichaam van de vrouw moet nog gebeuren, maar het lijkt erop dat een steek met de priem in haar hartstreek haar fataal werd.

Getuigen

Kouhkouh haalde uit naar zijn ex-vrouw op de parking aan de auto van haar nieuwe vriend, een Nederlander. Tijdens de zitting verliep alles rustig, mogelijk kwam het bij het uitwisselen van spullen aan de auto tot een discussie. Daarom vraagt het parket nog steeds aan getuigen om zich te melden. Na de feiten vluchtte de verdachte met zijn wagen. Hij kon in Lo-Reninge ingerekend worden door de politie.

Kouhkouh verschijnt dinsdag voor de raadkamer. Het koppel had drie kinderen tussen de 30 en 37 jaar, twee zonen en een dochter.