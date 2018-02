Man blaast zichzelf op met zelfgemaakt explosief in Duits bos

mvdb

19 februari 2018

08u54

Bron: Focus 1 Een man is gisteren in de vooravond zwaargewond geraakt bij een explosie in een bos in de Duitse deelstaat Saarland. Wandelaars troffen de 46-jarige bebloede man aan met wonden aan handen en aangezicht.

Hij bleek een zelfgemaakte pijpbom tot ontploffing te hebben gebracht. Hij verklaarde aan toegesnelde politie dat hij nog soortgelijke bommen in het bos had geplaatst. Een ontmijningsteam moest ter plaatse komen om de andere explosieven op te ruimen. Waarom hij explosieven in het bos in de buurt van de stad Völklingen had geplaatst, is vooralsnog onduidelijk. Het is evenmin duidelijk of hij de intentie had om zichzelf met het explosief te verwonden.