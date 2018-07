Man blaast zichzelf op in midden van voetbalveld in Verviers mvdb

31 juli 2018

10u55

Bron: Belga - VTM Nieuws 19 Een man heeft zich vanochtend zelf opgeblazen op een voetbalveld in Stembert, een deelgemeente van de Luikste stad Verviers.

"Een getuige heeft de politie gebeld en verklaarde dat hij iemand had gezien die zich naar het midden van het terrein begaf en zichzelf opblies", aldus de dienstdoende magistraat bij het parket van Verviers.

De politie en ontmijningsdiensten onderzoeken momenteel de zaak en controleren of er nog explosieven op het lichaam van de man aanwezig zijn. Gezien de identiteit van de man nog onduidelijk is, kunnen niet meer gegevens worden bekendgemaakt.

Het feit dat de man zich heeft afgezonderd van andere mensen, maakt dat er voorlopig niet aan een terroristisch motief wordt gedacht. Het parket geeft pas in de vooravond meer informatie vrij.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan anoniem terecht op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.