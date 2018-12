Man biedt zich onder het bloed aan bij politie van Moeskroen: “Ik heb mijn ex-schoonvader gedood” ADN

12 december 2018

23u49

Bron: Belga 0 Een veertiger heeft gisterennamiddag in Moeskroen zijn gewezen schoonvader met meerdere messteken om het leven gebracht. De man stapte zelf naar de politie, meldt het parket vandaag.

Het parket van Doornik-Bergen spreekt momenteel enkel van doodslag. "Het is nog niet bekend of er voorbedachtheid is. De dader van de steekpartij wordt pas vanavond verhoord. Het is een 48-jarige man, afkomstig uit de regio Moeskroen", aldus Frédéric Bariseau, eerste substituut van de procureur van Doornik-Bergen.

Dinsdag kort na 15 uur heeft de vermoedelijke dader zich onder het bloed aangemeld bij de politie van Moeskroen. Hij vertelde dat hij zijn gewezen schoonvader net had gedood. De man werd meteen ingerekend.



Een uitgestuurde patrouille trof in een sociale woning in de rue du Manage in Moeskroen het levenloze lichaam van de bewoner, Daniel Frantzen (geboren in 1951) aan. Enkele messteken troffen het slachtoffer in het hart, zo leerde de autopsie.

Over het motief heeft het parket geen mededelingen gedaan. De verdachte heeft geen enkel zwaar antecedent, noch een veroordeling.