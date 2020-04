Man bevangen door CO bij gebruik waterpijp JG

01 april 2020

10u23

Bron: Belga 3 In Oudergem is afgelopen nacht een man bevangen geraakt door koolstofmonoxide nadat hij in zijn woning een waterpijp had gerookt. Dat meldt de Brusselse brandweer.

"Ook bij het gebruik van dergelijke waterpijpen of shishapijpen moet je zorgen voor een goede ventilatie", zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

De man had zich afgelopen nacht omstreeks 01.30 uur aangeboden in het Delta-ziekenhuis in Oudergem omdat hij zich onwel voelde. Bij onderzoek bleek dat hij een koolstofmonoxidevergiftiging had opgelopen. De behandelende arts stuurde daarom de brandweer naar de woning van de man in de Krijgskundestraat in Oudergem. Daar konden de brandweerlui geen defect vaststellen aan de verwarmingsinstallatie of de waterverwarmingsinstallatie, maar troffen ze wel een smeulende waterpijp aan.

"Alles wijst erop dat de CO-vergiftiging veroorzaakt is door die waterpijp", zegt brandweerwoordvoerder Derieuw. "Wie die gebruikt, moet ook altijd zorgen voor een goede ventilatie en aanvoer van verse lucht, zeker als je die met verschillende mensen tegelijk rookt, of er urenlang aan rookt.”