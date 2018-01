Man betrapt in nieuwe wietplantage die hij startte om eerdere veroordeling te betalen sam

18u31

Bron: belga 1 photo_news (archieffoto) De correctionele rechtbank van Tongeren heeft drie mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen van 12 tot 24 maanden en elk een boete van 6.000 euro. Ze werden op heterdaad betrapt terwijl ze cannabis aan het oogsten waren in een plantage in Maaseik. Zowel een gedeelte van de straf als de boete voor twee van de drie werd uitgesproken met uitstel.

De politie viel op 23 december 2015 binnen in een woning op de Diestersteenweg in Maaseik nadat klachten waren binnengekomen van een sterke cannabisgeur in de buurt van de woning.

Andere veroordeling

In de kelder troffen de agenten drie Nederlanders aan, twee broers en de zoon van één van hen, die de cannabis aan het knippen waren. Na zijn veroordeling in een ander drugsdossier moest één van de broers een boete en verbeurdverklaring betalen van in totaal 33.000 euro. Hij haalde zijn broer over om in een leegstaand pand een plantage te beginnen met 273 planten.

Met de opbrengst zou de man de boete betalen. De bedoeling van de reeds veroordeelde man was om het huis na de oogst te renoveren, te verkopen en daarna naar Turkije te verhuizen.

Oogst

Die renovaties had hij uitbesteed aan de zoon van zijn broer. Toen die op 23 december arriveerde om de eerste werken uit te voeren, kreeg hij geen hamer maar een schaar in zijn handen geduwd en moest hij helpen met de cannabisoogst. Toen de politie binnenviel, was de man was nog maar net aan het werk, tot groot ongenoegen van zijn vader.

Na de ontdekking vluchtte de eerder veroordeelde Nederlander naar Turkije en verbrak hij alle contact met zijn familie. Omdat de man ook verstek liet gaan, in tegenstelling tot zijn broer en diens zoon, kreeg hij een gevangenisstraf van 24 maanden met onmiddellijke aanhouding en een boete van 6.000 euro. Zijn broer en de zoon kregen respectievelijk 18 en 12 maanden met uitstel en een boete van 6.000 euro.