Man betrapt autodieven op heterdaad, daders lossen schot

Jelle Houwen

30 juli 2018

11u52

Bron: eigen berichtgeving

57

Bij een poging tot autodiefstal in Oostduinkerke werd deze ochtend een schot gelost. Twee dieven, vermoedelijk Noord-Afrikanen, hadden het gemunt op een grijze Mercedes SUV die op de oprit van een villa stond, in de Bitterzoetlaan in Oostduinkerke.