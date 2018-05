Man besteelt stervende vriend: "Het geld zou anders toch maar naar de staat gaan, dan kon ik het beter gebruiken" ADN

De Brugse correctionele rechtbank heeft vandaag een 60-jarige Bruggeling veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf met uitstel omdat hij een vriend kort voor en na diens dood ongeveer 20.000 euro lichter had gemaakt. Zijn echtgenote kreeg drie maanden met uitstel.

Op 22 oktober 2015 verloor Fernand V. (81) uit Sint-Kruis Brugge de strijd tegen kanker. Zijn zoon, met wie hij al 12 jaar geen contact meer had, zag een tijdje later hoe een stel de woning van zijn vader leeghaalde. Volgens de man waren onder andere twee schilderijen en een vaas al verdwenen.

R.V. (60) en K.T. (50) vertelden dat ze als vrienden de mantelzorg van Fernand V. op zich hadden genomen. Verder onderzoek bracht aan het licht dat R.V. in de maand voor het overlijden maar liefst 27 keer de bankkaart van Fernand V. had gebruikt. Het ging in totaal om een bedrag van 11.500 euro, dat vooral gebruikt werd voor vrij alledaagse aankopen. In de tien dagen na zijn dood werd nog eens ruim 8.000 euro achterovergedrukt. Ten slotte werd ook 2.500 euro gestort op de rekening van een schoonzus van het slachtoffer. Y.V. (85) werd voor haar aandeel in de zaak tot twee maanden gevangenisstraf met uitstel veroordeeld.

In eerste instantie beweerde R.V. dat het geld diende om de begrafenis te betalen, maar dat bleek een leugen. Later verklaarde de beklaagde dat Fernand V. hem dat geld beloofd had. "Het zou anders toch maar naar de staat gaan, dan kon ik het beter gebruiken", klonk het.