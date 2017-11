Man belt politie dat hij dief heeft doodgeslagen. Maar van inbraak blijkt nu geen sprake HR belga

13u57

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photo News PN. De onderzoeksrechter heeft een 37-jarige man uit Ternat onder aanhoudingsbevel geplaatst voor moord op een 32-jarige vrouw uit Brakel. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde.

De dertiger had zelf de politie gebeld met de melding dat hij een inbreker had doodgeslagen, maar van dat verhaal bleek weinig te kloppen. Wat dan wel de aanleiding is geweest voor de feiten, is nog niet duidelijk, aldus nog het parket.

In de nacht van zaterdag op zondag heeft het parket Halle-Vilvoorde kennis gekregen van een verdacht overlijden in een woning in de Overnelleweg in Ternat. De 37-jarige bewoner van de woning heeft zelf de politie gebeld met de melding dat hij een inbreker zou hebben doodgeslagen. Toen de politie ter plaatse kwam, troffen ze in zijn woning het lichaam van een 32-jarige vrouw uit Brakel aan. Op het eerste zicht wijst niets er echter op dat zij bij de verdachte zou hebben ingebroken.

De verdachte werd gisteren verhoord door de onderzoeksrechter, die de aanhouding bevestigde. De verdachte bekende tijdens dat verhoor de feiten. Het motief maakt nog deel uit van het onderzoek. Ook de precieze doodsoorzaak is nog niet geweten. Daarvoor wordt onder andere nog een autopsie uitgevoerd.