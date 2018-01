Man bekent dat hij vriendin neerstak in Kasterlee Dader aangehouden voor moord sam

17u26

Bron: belga, eigen berichtgeving 0 Ton Wiggenraad Tom P. verschijnt voor de onderzoeksrechter. De vriend van de vrouw uit Kasterlee die gisteren in het ziekenhuis overleed aan een steekwonde, is aangehouden op verdenking van moord. De 31-jarige Tom P. heeft intussen toegegeven dat hij zijn 32-jarige vriendin een messteek gaf tijdens een ruzie.

P. bracht Berenice O. gisterochtend zelf nog naar het ziekenhuis, maar de vrouw verkeerde op dat moment al in kritieke toestand. Het medisch personeel van het ziekenhuis probeerde de vrouw van Mexicaanse afkomst nog te reanimeren, maar de hulp mocht niet meer baten.

Tom P. gedroeg zich rustig op het moment dat de hulpdiensten zijn vriendin probeerde te reanimeren. Hij probeerde niet te vluchten, gedroeg zich niet weerspannig en kon ter plaatse worden ingerekend. De raadkamer moet overmorgen beslissen of zijn aanhouding verlengd wordt.

Foto's Vanderveken De dodelijke steekpartij speelde zich af in de woning van het koppel in de Mgr. Heylenstraat.

Twee kinderen

P. en Berenice O. woonden volgens buren al zo'n vier jaar in de Mgr. Heylenstraat in Kasterlee. Volgens buren maakten ze geregeld en luid ruzie. Het koppel was niet gehuwd, maar had samen wel twee kindjes. Een meisje van zes jaar dat vlak bij de woning naar school gaat, en een meisje van twee dat thuis werd opgevangen door haar mama.

Na de arrestatie van Tom P. trok de politie meteen naar de woning van het koppel. Agenten braken kort voor 7.30 uur een raam aan de zijgevel van de woning open om het huis binnen te geraken. Even werd gedacht dat de meisjes zich niet in de woning bevonden, maar ze werden uiteindelijk slapend aangetroffen in hun bedje. De politie liet de kindjes doorslapen en verwittigde de dienst Slachtofferhulp, die zich over hen ontfermde.

Vanderveken

Woning verzegeld

De brandweer maakte het opengebroken raam nadien dicht met een houten paneel. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek in de woning. Na afloop van dat onderzoek werd de woning verzegeld.

Vanderveken