Man bekent dat hij 13-jarig meisje wilde ontvoeren HA

09 maart 2018

17u15

Bron: Belga 1 De man die gisteren werd opgepakt voor poging tot ontvoering van een 13-jarig meisje in Bertrix (Luxemburg) heeft bekentenissen afgelegd. Dat meldt het parket van Luxemburg.

De vijftiger uit de provincie Luxemburg is in staat van beschuldiging gesteld. Volgens het parket heeft hij bekentenissen afgelegd, al is hij niet bepaald spraakzaam. De man probeerde woensdagochtend 28 februari een 13-jarige meisje te ontvoeren in de buurt van het atheneum in Bertrix. Hij trachtte het kind in zijn wagen te lokken en greep haar vast bij de schouders. Het meisje stribbelde tegen, begon te schreeuwen en kon uiteindelijk ontkomen.

De man werd gisteren opgepakt. Hij is niet bekend bij het gerecht, behalve voor één verkeersinbreuk. Zijn auto werd in de buurt van de feiten gesignaleerd en ook telefonie-onderzoek bewees zijn aanwezigheid. Hij lijkt ook op de robotfoto die de politie van de verdachte maakte op basis van een beschrijving door het slachtoffer. Verder onderzoek moet nu uitwijzen of de verdachte gelinkt kan worden aan andere pogingen tot ontvoeringen in Aarlen en Rochefort eerder dit jaar.