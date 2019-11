Man bedreigt Kris Peeters met de dood: “Bid maar, ook al zal dat niets uithalen” IBO/PLA/ARA/GVV/SRB

21 november 2019

05u00 125 De politiebescherming die Kris Peeters en zijn gezin krijgen, is wel degelijk een gevolg van bedreigingen aan het adres van de CD&V'er. Volgens onze info zijn die afkomstig van een 31-jarige man uit Scherpenheuvel, die bekend is in extreemrechtse milieus.

Afgelopen weekend werd de man opgepakt en verhoord, waarna hij werd vrijgelaten onder voorwaarden. Eén daarvan is dat hij niet in de buurt van het Europees Parlementslid of zijn familie mag komen. Welke dreigementen hij precies geformuleerd had en wat de aanleiding was, wil het parket van Leuven niet kwijt. Gerechtelijke bronnen vertellen wel dat ze geuit werden via sociale media.

Op Twitter is een reeks tweets terug te vinden waarin een man, die zich "een fan van heavy metal en Standard de Liège" noemt, Kris Peeters meermaals bedreigt. "Je denkt dat je veilig bent met je lijfwacht, maar wacht maar. Als je in God gelooft, bid dan maar tot hem - ook al zal dat niets uithalen." Of nog: "Als ik op een dag mijn dreigementen zal uitvoeren, dan zal jouw vrouw niets anders kunnen doen dan mijn avonturen volgen op de televisie. Ik zal p*ssen op jouw lijk."

Niemand wilde gisteren officieel bevestigen dat het gerechtelijk onderzoek om deze specifieke tweets draait.