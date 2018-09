Man aangereden en neergestoken wegens schuld van 100 euro

09 september 2018

13u14

Bron: Belga

In Momignies in Henegouwen is afgelopen nacht een man neergestoken. De dader is opgepakt. Een openstaande schuld van honderd euro zou aan de basis liggen van de steekpartij. Het slachtoffer is kritiek.