Man aangehouden voor schietpartij in Beringen: Ahmet Koç mogelijk doelwit Redactie

02 maart 2018

22u29

Bron: belga 9 De onderzoeksrechter in Hasselt heeft vanavond een 49-jarige man uit Houthalen aangehouden en opgesloten voor poging tot doodslag en inbreuken op de wapenwet. Dinsdagavond loste de man drie schoten in café Cheers in Beringen. Mogelijk was ex-sp.a'er Ahmet Koç het doelwit van de beschieting.

Bij het schietincident vielen geen gewonden. Ahmet Koç postte gisteren op sociale media dat hij beschoten was. De lokale politie Beringen-Ham-Tesenderlo deed de eerste vaststellingen. Intussen is het onderzoek in handen van de federale gerechtelijke politie Limburg.

Het parket van Limburg vorderde een onderzoek wegens poging doodslag en inbreuken op de wapenwet.