Man aangehouden voor moord op 65-jarige echtgenote bij familiedrama in Herk-De-Stad kg

04 januari 2019

17u51

Bron: Belga 0 De onderzoeksrechter in Hasselt heeft vandaag verzekeraar G. V. aangehouden en opgesloten in de gevangenis voor de moord op zijn 65-jarige echtgenote in Herk-De-Stad. De vrouw werd dood gevonden in hun hoeve.

Donderdag rond 15.30 uur kwam de melding binnen dat er zich in een woning aan de Schoolstraat in Schakkebroek mogelijk een gezinsdrama had afgespeeld. De politie vond inderdaad het levenloze lichaam van de vrouw. De man werd ook met verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd.



Hij zou zichzelf hebben verwond. Het Limburgse parket vorderde een onderzoeksrechter voor moord. In het belang van het onderzoek gaf het parket geen verdere commentaar.