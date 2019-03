Man aangehouden omdat hij zijn vrouw wellicht met giftige kamerplant vermoordde Klaas Danneel

04 maart 2019

19u23

Bron: VTM NIEUWS 16 Bijna vijf maanden na de dood van zijn vrouw is een man opgepakt omdat hij haar zou vermoord hebben met zeer giftige bonen van een kamerplant. Dat heeft VTM Nieuws vernomen. Het parket van Kortrijk wil voorlopig niks over de zaak zeggen.

Oktober vorig jaar: een man brengt zijn vrouw in allerijl naar het ziekenhuis. Ze heeft diarree en moet hevig overgeven, haar toestand gaat met de minuut achteruit. Nog geen dag later sterft ze.



Ricine

Omdat de oorzaak van haar plotse dood onduidelijk was, en de vrouw pas 36 jaar oud was, werd het overlijden als verdacht behandeld en voerde een wetsdokter een lijkschouwing uit. Terecht, want er werden resten van ricine in haar lichaam gevonden, een uiterst giftige en dodelijke stof.

Ricine zit in een sierplant die je gewoon in een tuincentrum kunt kopen, de zogenaamde wonderboom. Het zijn de vruchten, ook wel wonderbonen genoemd, die zo giftig zijn.

Het parket denkt dat haar man die bonen heeft toegediend, maar zelf ontkent hij alles.

Moord door vergiftiging

De man van 33, een professionele brandweerman, wordt beschuldigd van moord op zijn vrouw door vergiftiging.

Na bijna vijf maanden onderzoek heeft de politie de man afgelopen woensdag opgepakt bij hem thuis in Lauwe bij Kortrijk. Dat gebeurde toen zijn drie jonge kinderen al naar school waren vertrokken. De politie ondervroeg hem 13 uur lang waarop de onderzoeksrechter hem donderdag heeft aangehouden.

Het parket van Kortrijk wil voorlopig niks over deze zaak zeggen. Morgen komt de man voor de raadkamer waarna het parket wellicht meer kwijt wil.