Man (85) kritiek na aanrijding in Brasschaat Sander Bral

13u34

Bron: Eigen berichtgeving 0 Google Maps Het kruispunt van de Bredabaan met de Oudstrijderslei.

In Brasschaat is er deze middag een voetganger van 85 jaar aangereden. De man uit Ekeren wilde het kruispunt van de Bredabaan met de Oudstrijderslei oversteken wanneer hij werd gegrepen door een personenwagen. Het slachtoffer is in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Daarvoor is de Bredabaan aan afrit Merksem/Schoten volledig afgesloten. De politie voorziet een lokale omleiding.