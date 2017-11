Man (85) in rolstoel overleden bij brand in Haacht hr adpw

16u22

Bron: Eigen berichtgeving, belga 0 Andreas De Prycker Een woningbrand in Haacht heeft vanmiddag het leven gekost aan een 85-jarige man in een rolstoel. Ook zijn hond liet het leven in de brand.

De brandweer kreeg omstreeks 14u een melding van een brand in de Veeweideweg in Haacht. De brandweer startte ter plaatse meteen de bluswerken en hield tegelijkertijd een zoekactie naar mogelijke slachtoffers. De 85-jarige bewoner in een rolstoel werd binnen de kortste keren aangetroffen. Het slachtoffer werd naar buiten gebracht om te reanimeren. Helaas kon de man niet meer gered worden. Ook de hond van het gezin liet het leven. De vrouw van het gezin was niet aanwezig. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Politie en brandweer zijn ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.