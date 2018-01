Man (84) staat terecht voor slag aan agent: "Het was politiegeweld" TK

Bron: Belga 0 Jurgen Eeckhout Een enorme politiemacht zakte af naar de Bollewerkstraat in Drongen. Een 84-jarige man die ervan beschuldigd wordt een agent geslagen te hebben tijdens een inval in zijn woning in Drongen zegt dat hij het slachtoffer werd van politiegeweld. "Ik heb proberen slaan of schoppen, maar ik weet niet of ik hem (de agent, nvdr.) geraakt heb. Ik werd tweemaal met de kop op de grond geduwd en ik ben op mijn ribben geslagen en geschopt", vertelde de man in de rechtbank.

De politie werd begin december massaal opgeroepen in de Bollewerkstraat in Drongen, omdat gevreesd werd dat de 84-jarige vader in zijn woning gegijzeld werd door zijn 54-jarige zoon. Toen de politiediensten ter plaatse kwamen, merkten ze op dat de zoon met een wapen zijn woning binnenging. De man reageerde niet op de vraag van de politie om de woning te verlaten. De speciale eenheden kwamen bijstand leveren en konden na enkele uren bij een inval de man overmeesteren en arresteren. De zoon werd daarna aangehouden door de onderzoeksrechter.

Zijn 84-jarige vader had volgens het parket slagen toegebracht aan een politieman. De zaken werden opgesplitst en de man werd gedagvaard voor de correctionele rechtbank van Gent. "De zoon moest in het verleden al gecolloqueerd worden en oorspronkelijk dacht men aan gijzeling. Dat was niet het geval, maar de zoon had een alarmpistool in de hand en de vader was heel agressief naar de tussenkomende agenten toe. Hij heeft een vuistslag gegeven op de slaap van een van de agenten", stelde het openbaar ministerie, die drie maanden cel en 400 euro boete vorderde.

Sfeerschepping

Volgens de verdediging doet het parket aan "sfeerschepping" en mochten de twee dossiers niet gescheiden worden. "Ik kan nu enkel raden wat er in het ander dossier (van de zoon, nvdr.) staat. De rechten van verdediging zijn geschonden", pleitte advocaat Raan Colman. "Het is niet duidelijk of de linkerslaap of de rechterslaap geraakt werd en er is geen medisch attest. Er is voldoende ruimte voor twijfel en de vrijspraak. Mijn cliënt lag te slapen en werd uit bed getild door vier agenten. Hij zegt dat de politie hem pijn gedaan heeft en dat hij op de grond geduwd werd."

De 84-jarige man verklaarde dat zijn zoon in totaal al 23 keer gecolloqueerd werd. "Ik werd wakker om 2.15 uur toen vijf of zes man op de trap naar boven kwamen. Ze mochten niet binnenvallen en ik heb hen gewezen op de grondwet, maar ze lachten me uit. Ik heb proberen slaan of schoppen, maar ik weet niet of ik hem (de agent, nvdr.) geraakt heb. Ik werd tweemaal met mijn hoofd op de grond geduwd en ik ben op mijn ribben geslagen en geschopt", zegt de man.

Het vonnis valt op 8 februari.