Man (77) kon kleine oorlog starten met zijn collectie wapens: 4.500 euro boete EB

11u34

Toen de wapens ontdekt werden, kwam zelfs DOVO eraan te pas om de mijnen onschadelijk te maken. Een zeventiger uit Roeselare had meer dan tweehonderd wapens en zes mijnen verzameld als hobbycollectie. Toen de wapens ontdekt werden, kwam zelfs DOVO eraan te pas om de mijnen onschadelijk te maken.

De 77-jarige had maar liefst 66 illegale wapens, 187 militaire wapens en zes mijnen in zijn bezit. Hij is sinds jaar en dag verzamelaar en had voor 25.000 euro aan wapens liggen. Hij wist niet dat de wapens gevaarlijk waren. De actie van DOVO kostte 7.500 euro. De hobby van de zeventiger krijgt nu een tweede financieel staartje. Hij krijgt 4.500 euro boete, effectief. Een celstraf van vier maanden wordt wel uitgesteld.

De zeventiger verkocht ook af en toe een wapen, maar dat was louter om zijn collectie met een ander exemplaar uit te breiden, zo beweert hij. De man ontkent met klem dat hij wapens verhandelde. Nochtans stonden ook vier jongere mannen voor de rechtbank. Zij kochten en/of verkochten wapens aan de Roeselarenaar. Het viertal komt er met geldboetes of een werkstraf vanaf.