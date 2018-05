Man (77) gekneld tussen autodeur na verkeerd manoeuvre in parkeergarage Bart Boterman

09 mei 2018

17u10

Bron: eigen berichtgeving 0 In een ondergrondse garage in de Pastoor Pypestraat in Oostende zat deze middag rond 14 uur een man gekneld tussen zijn autodeur.

Het 77-jarige slachtoffer wou de ondergrondse garage uitrijden en in een bocht deed hij zijn deur open om te zien of hij kon passeren. De man stapte half uit, maar was zijn handrem vergeten aan te trekken. Zo kwam het voertuig plots in beweging. De man kon niet tijdig meer op de remmen duwen, met als gevolg dat hij geklemd zat tussen zijn auto en zijn autodeur, die tegen de muur schuurde.

Brandweer en politie gingen meteen ter plaatse en konden het slachtoffer vrij makkelijk bevrijden. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht ter controle, maar liep uiteindelijk lichte verwondingen op.