Man (74) onderkoeld uit water van haven Nieuwpoort gered nadat leuning van jacht afbreekt Bart Boterman

14 augustus 2018

10u59

In de jachthaven van Nieuwpoort is vanochtend een 74-jarige man uit Eigenbrakel onderkoeld uit het water gered door duikers van de brandweer. Een getuige had de man in problemen opgemerkt en de hulpdiensten verwittigd. De man kwam allicht in het water terecht doordat de leuning van zijn jacht was afgebroken.

Het incident gebeurde iets voor 6 uur. Volgens de Lokale Politie Westkust hoorde een getuige vanuit zijn appartement, dat uitgeeft over de havengeul, hoe een man hevig aan het hoesten was. De persoon zag ook een hoofd boven water en belde de hulpdiensten. Die schoten meteen in actie. Zowel de politie, de brandweer, een ambulance en de Seaking zetten koers richting de havengeul. Het slachtoffer kon snel worden gelokaliseerd en werd gered door de duikers van de brandweer.

"Bij aankomst van onze patrouille werd de havengeul meteen afgespeurd. Het slachtoffer werd snel opgemerkt en bevond zich nabij de oude jachthaven, een vijftiental meter van de kade. Het slachtoffer was hevig aan het spartelen. Twee duikers van de brandweer haalden de man, die nog bij bewustzijn was, uit het water met behulp van een drijvende brancard en een reddingsboot", vertelt Ine Deburchgraeve, woordvoerster van PZ Westkust.

"De ambulanciers en de mensen van MUG ontfermden zich daarna verder over het slachtoffer. Na het toedienen van de nodige medicatie en beademing met een speciaal toestel voor drenkelingen, bleek de toestand van de man stabiel", aldus Deburchgraeve. De zeventiger werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is nog niet verhoord. Volgens de vaststellingen van de politie was de leuning van zijn jacht afgebroken. De man stond wellicht tegen de leuning en viel in het water toen die afbrak.