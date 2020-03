Man (74) met coronavirus in Brussels ziekenhuis erg ziek Redactie

09 maart 2020

21u34 566 Een 74-jarige man is maandagavond een tijdlang als eerste coronadode in ons land bestempeld, nadat er verwarring was ontstaan rond de toestand van de man. De zeventiger ligt in een Brussels ziekenhuis met een longontsteking en het coronavirus, en was er maandagavond bijzonder slecht aan toe.

Ontslagnemend federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) verklaarde aan een van onze regiojournalisten dat de man overleden was, maar trok dat bericht niet veel later opnieuw in. De man verkeerde in kritieke toestand, klonk het.