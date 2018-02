Man (68) vrijuit voor dronken poging tot verkrachting in Oostende EB

19 februari 2018

14u57

Bron: Belga 0 Een 68-jarige Oostendenaar is door de Brugse correctionele rechtbank vrijgesproken voor aanranding met geweld en poging tot verkrachting op een 52-jarige vrouw. Het OM had twee jaar celstraf met uitstel gevorderd.

Op 19 juli 2016 leerde I.V. de vrouw op café in Oostende kennen. S.B. had blijkbaar te veel gedronken en viel met haar gezicht op de grond. Ze trokken naar het Henri Serruys-ziekenhuis om de verwonding aan haar bovenlip te laten verzorgen. Op camerabeelden was te zien hoe de beklaagde het slachtoffer daar al gretig knuffelde.

De vrouw vond dat ze te lang moest wachten en verliet het ziekenhuis. Even later werd ze door I.V. tegen een muurtje geduwd. Volgens getuigen betastte de beklaagde haar onder haar jurk. Bovendien haalde hij zijn geslachtsdeel boven. De getuigen hoorden de vrouw drie keer "stop" roepen.

De verdediging legde uit dat beide betrokkenen te diep in het glas hadden gekeken. Op de vorige zitting stelde meester Werner Van Oosterwijck daarom voor om het slachtoffer opnieuw te laten verhoren door de politie. "Het gaat hier over alcoholmisbruik en normvervaging, zoals ik gepleit had. Voor haar was het erover, maar mijn cliënt had dat anders ingeschat."