Man (68) redt vrouw, maar overleeft brand in garage niet

Koen Baten

17 april 2018

11u46

Bron: Eigen berichtgeving

In Nederhasselt bij Ninove is vanochtend een 68-jarige man omgekomen bij een brand in zijn garage. De garage was omgevormd tot werkruimte van de man toen ze deze ochtend rond 7.00 uur vuur vatte.